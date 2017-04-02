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Александр Бубнов: «Зенит» объективно сильнее «Рубин» и по составу, и по игре

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 21-го тура РФПЛ «Рубин» - «Зенит».

- «Зенит» объективно сильнее и по составу, и по игре. Поле «Казань Арены» должно быть значительно лучше, чем на «Центральном». «Рубин», конечно, упрётся, но после возобновления сезона команда Хавьера Грасии никак не найдёт свою игру. Прогноз - 1:0 в пользу «Зенита», - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в 14:00 в Казани. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. 

Матч

Рубин - Зенит

Место и дата

02 апреля 14:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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