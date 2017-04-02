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Биатлонистки Красноярского края выиграли женскую эстафету на чемпионате России в Тюмени

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Красноярского края одержала победу в женской эстафете на чемпионате России в Тюмени.

Чемпионками России в составе команды стали Виолетта Закурдаева, Ольга Якушова, Ольга Филиппова и Маргарита Васильева.

Второе место заняла республика Удмуртия. Тройку замкнули биатлонистки из ХМАО-Югра-2. 

Чемпионат России по биатлону

Тюмень

Эстафета

Женщины

1. Красноярский край (Закурдаева, Якушова, Филиппова, Васильева) — 1:13:11.0 (0+13)

2. Удмуртская Республика (Бочкарева, Иванова, Кайшева, Телицина) +30.1 (1+10)

3. ХМАО-2 (Морозова, Резцова, Ефремова, Слепцова) +57.7 (2+16) 

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