Биатлонистки Красноярского края выиграли женскую эстафету на чемпионате России в Тюмени
Сборная Красноярского края одержала победу в женской эстафете на чемпионате России в Тюмени.
Чемпионками России в составе команды стали Виолетта Закурдаева, Ольга Якушова, Ольга Филиппова и Маргарита Васильева.
Второе место заняла республика Удмуртия. Тройку замкнули биатлонистки из ХМАО-Югра-2.
Чемпионат России по биатлону
Тюмень
Эстафета
Женщины
1. Красноярский край
2. Удмуртская Республика
3. ХМАО-2
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