Гус Хиддинк: «Лестер» проявлял интерес через посредников, но я решил отказаться

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк подтвердил информацию об интересе «Лестера».

Ранее сообщалось, что действующий чемпион Англии планирует заменить голландцем итальянского специалиста Клаудио Раньери, который был уволен за неудовлетворительные результаты команды.

«Я не встречался с руководством «Лестера». Они проявляли интерес через посредников. В конечно итоге, я решил отказаться. Если боссы решили уволить Раньери, почему бы им не положиться на Шекспира? Он знает, как устроен клуб, знаком с игроками. Почему бы не попробовать? К счастью, я был прав.

«Ливерпуль» не знал, что его ждет (матч с «красными» – первая игра для Крэйга в качества наставника «лис» – прим. Редакции). Они были поражены. Позже «Лестер» обыграл «Халл», и проблема с возможным вылетом в Чемпионшип была решена за пять дней», – цитирует Хиддинка The Sunday Times.