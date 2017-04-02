Илья Авербух: В олимпийском сезоне сосредоточусь на работе только с Медведевой
Известный хореограф-постановщик Илья Авербух в олимпийском сезоне будет ставить программы только для двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.
- В олимпийском сезоне мы продолжим сотрудничество с Женей, и я сосредоточусь на работе только с ней, - рассказал Авербух ТАСС. - У меня нет цели ставить как можно больше программ, иначе потеряется эксклюзивность. Поэтому от всех остальных предложений я отказываюсь.
В нынешнем году на чемпионате мира в Хельсинки обе программы, а также показательный танец спортсменке поставил Авербух.
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