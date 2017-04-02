Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -Терек
Футбол  ЦСКА- : -Крылья Советов
Теннис  Федерер- : -Надаль
Футбол  Рубин- : -Зенит
Футбол  Арсенал- : -Манчестер Сити
Футбол  Наполи- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Илья Авербух: В олимпийском сезоне сосредоточусь на работе только с Медведевой

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Известный хореограф-постановщик Илья Авербух в олимпийском сезоне будет ставить программы только для двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

- В олимпийском сезоне мы продолжим сотрудничество с Женей, и я сосредоточусь на работе только с ней, - рассказал Авербух ТАСС. - У меня нет цели ставить как можно больше программ, иначе потеряется эксклюзивность. Поэтому от всех остальных предложений я отказываюсь.

В нынешнем году на чемпионате мира в Хельсинки обе программы, а также показательный танец спортсменке поставил Авербух. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илья Авербух: Погорилой нужно выдохнуть и забыть то, что произошло в ХельсинкиТренер Илья Авербух поддержал российскую фигуристку Анну Погорилую после ее неудачного выступления на чемпионате мира-2017.Прокат не задался, получился рекорд. Как Медведева покорила мирПрокат не задался, получился рекорд. Как Медведева покорила мирВторой комплект наград на чемпионате мира в Хельсинки разыграли фигуристки. Женское катание переживает сейчас своеобразный ренессанс.Евгения Медведева: Очень надеюсь, что наш труд действительно приносит большую пользу РоссииДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о том, что значит для нее победа на чемпионате мира в Хельсинки в тот момент, когда российский спорт находится в «непростой ситуации».Золото Медведевой на ЧМ, поражения ЦСКА и УНИКСа в Евролиге и дубли Панарина и Бурмистрова в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.Виталий Мутко: Медведева выступила блестяще и хладнокровноВице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко прокомментировал победу Евгении Медведевой на чемпионате мира по фигурному катанию.Татьяна Тарасова: Я очень благодарна Жене за то, что она сумела отстоять свое право быть чемпионкойЗаслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу Евгении Медведевой на чемпионате мира по фигурному катанию.Евгения Медведева: Это был классный чемпионат мира - круче, чем прошлогоднийРоссийская фигуристка Евгения Медведева, завоевавшая золото чемпионата мира с мировым рекордом, прокомментировала свой прокат.Илья Авербух: Медведева показала чемпионское катаниеПостановщик программы Евгении Медведевой Илья Авербух поделился впечатлениями от выступления россиянки на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия). Напомним, что Евгения стала чемпионкой мира в одиночном катании.Евгений Плющенко: Женечка, поздравляю с очередной победой и гениальным прокатом!Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил российскую фигуристку Евгению Медведеву с победой на чемпионате мира в Хельсинки.Россия получит три квоты в женском одиночном катании на Олимпиаде-2018Благодаря успешному выступлению на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия) в женском одиночном катании сборная России получит три квоты на следующей Олимпиаде.Медведева одержала победу на чемпионате мира по фигурному катанию с мировым рекордомНа чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия) завершились соревнования в одиночном катании у женщин. Победу одержала российская фигуристка Евгения Медведева.Илья Авербух: Боброва и Соловьев большие молодцыПризер Олимпийских игр Илья Авербух поделился впечатлениями от выступления танцевальной пары Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев в коротком танце на чемпионате мира в Хельсинки.Квартальнов возглавит «Ак Барс», Слуцкий подтягивается к Моуринью, а Рауль вернется в «Реал». Главные новости утраКвартальнов возглавит «Ак Барс», Слуцкий подтягивается к Моуринью, а Рауль вернется в «Реал». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Алексей Мишин: Медведеву может остановить только форс-мажорЗаслуженный тренер России Алексей Мишин оценил шансы фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Хельсинки.СКА в финале Кубка Гагарина, лидерство Медведевой на ЧМ и шайбы Кузнецова и Панарина в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.Евгения Медведева: Пусть соперницы догоняют!Евгения Медведева: Пусть соперницы догоняют!Чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы ожидаемо захватила лидерство после исполнения короткой программы.«Хартвалл Арена» благоволит канадкам. Лучше только Медведева«Хартвалл Арена» благоволит канадкам. Лучше только МедведеваВ утренней части чемпионата мира по фигурному катанию соревновались девушки.Евгения Медведева: Я ожидала примерно такие баллы, которые и получилаДействующая чемпионка мира Евгения Медведева подвела итоги короткой программы на чемпионате мира в Хельсинки. 17-летняя российская фигуристка получила от судей 79,01 балла и занимает первое место.Медведева лидирует после короткой программе на чемпионате мира в ХельсинкиДействующая чемпионка мира Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира в Хельсинки.Евгения Медведева: Женское катание по уровню сложности элементов уже догоняет мужскоеЧемпионка мира Евгения Медведева рассказала о том, в чем может усложнить свои программы.
Футбол
Массимо Каррера: Не думаю о возвращении в Италию и сконцентрирован на работе со «Спартаком»
Хоккей
НХЛ планирует определиться с допуском игроков на Олимпиаду-2018 до 12 апреля
Футбол
«Боруссия» может оштрафовать Обамеянга за маску Человека-паука (видео)
Футбол
Гус Хиддинк: «Лестер» проявлял интерес через посредников, но я решил отказаться
все новости
Илья Авербух
Илья Авербухвсе новости
Евгения Медведева
Евгения Медведевавсе новости