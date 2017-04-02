«Рубин» – «Зенит». Лунев, Иванович, Эрнани и Цаллагов выйдут в стартовом составе

читайте также

«Рубин» – «Зенит». М'Вила выйдет в стартовом составе, Сонг и Лестьенн остались в запасе Тренерский штаб «Рубина» определился с составом на матч 21-го тура РФПЛ против «Зенита».

Что круче «17 мгновений весны» и жарче РФПЛ. Главное для Петербурга за неделю Ключевые петербургские события не на поверхности: важны не сами новости и результаты, а их детали и последствия.

Александр Бубнов: «Зенит» объективно сильнее «Рубин» и по составу, и по игре Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 21-го тура РФПЛ «Рубин» - «Зенит».

Виктор Васин: Если честно, уже давно чувствую себя «конем» Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, что трудности его только закаляют.

«Рубин» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск) Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 21-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Зенитом».

«Матч Москвы и Петербурга судит арбитр из Владивостока». Радимов снова недоволен Владислав Радимов спрашивал журналиста о судействе, а Дмитрий Гунько отметил появление в составе Александра Селихова.

«Зенит» – «Спартак»: команды чуть не ушли с поля, Москва победила. Версия из ФНЛ В матче вторых «Зенита» и «Спартака» москвичи забивали пятками, судья удалял, а Радимов грозился увести команду с поля.

«Рубин» – «Зенит». Кержаков полетел в Казань, Смольников пропустит матч Тренерский штаб «Зенита» назвал игроков, которые отправились в Казань на матч 21-го тура РФПЛ против «Рубина».

«Зенит»-м сыграл вничью с «Рубином»-м Матч 22-го тура первенства молодежных команд между «Зенитом» и «Рубином» закончился вничью со счетом 2:2.

Финал вашего любимого сериала: стадион в Петербурге достроили [лучшее за 10 лет] Самый увлекательный и остросюжетный сериал российского производства завершился: в Петербурге официально закончили строить стадион.

Алексей Стрепетов: «Оренбург» в матче со «Спартаком» будет биться не за «Зенит», а за свою команду Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Оренбурга».

Алексей Стрепетов: Если Дзюба не сможет сыграть с «Рубином», острие атаки с удовольствием займет Кокорин Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча петербуржцев против «Рубина».

«На Украине было то же самое». «Зенит» боится московского судейства и в Казани Перед матчем с «Рубином» Луческу много говорит о проблемах и вспоминает арбитров из Киева, а Смольников обещает рассказать о мучениях.

Виктор Онопко: Те, кто посчитал нашу встречу с «Зенитом» неинтересной, не разбираются в футболе Тренер столичного ЦСКА Виктор Онопко рассказал о перестроениях команды под требования нового главного тренера Виктора Гончаренко.

Мартовский топ. Главные события первых весенних матчей РФПЛ Михаил Борзыкин рассуждает о главных событиях и тенденциях первых весенних матчей.

Мирча Луческу: Дзюбе нужно найти время и решить проблему с коленом: выиграет и «Зенит», и сборная России Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о состоянии футболистов петербургского клуба перед матчем с «Рубином».

Хавьер Грасия: «Рубин» хочет реабилитироваться за поражение от «Зенита» в первом круге Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился ожиданиями в преддверии матча 21-го тура РФПЛ с «Зенитом».

Мирча Луческу: Когда я работал в «Шахтере», 75 процентов наших матчей судили арбитры из Киева. В России все так же Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча 21 тура РФПЛ против казанского «Рубина».

Игорь Смольников: Что за травма у меня была? Как-нибудь потом все расскажу Защитник «Зенита» Игорь Смольников поделился ожиданиями от матча 21 тура РФПЛ против казанского «Рубина».