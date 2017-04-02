«Рубин» – «Зенит». Лунев, Иванович, Эрнани и Цаллагов выйдут в стартовом составе
Тренерский штаб «Зенита»
определился с составом на матч 21-го тура РФПЛ против «Рубина».
Стартовый состав: Лунев, Кришито, Ломбертс, Иванович, Цаллагов, Эрнани, Юсупов, Жулиано, Данни, Дзюба, Кокорин;
Запасные: Лодыгин, Гойло, Анюков, Маурисио, Чернов, Нету, Шатов, Молло, Хави Гарсия, Кержаков, Джорджевич.
Напомним, матч «Рубин» – «Зенит» пройдет 2 апреля в Казани и
начнется в 14:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Петербуржцы с 39 очками занимают третье место в турнирной таблице РФПЛ, столько же баллов у ЦСКА, который идет на втором месте. Лидирует «Спартак» с 45 очками в активе. Казанцы с 27 баллами занимают девятое место.
Матч
Состав
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Набиуллин, Бауэр, Бурлак, Ахметов, Цакташ, Камболов, Мвила, Жонатас, Жемалетдинов
Зенит: Лунев, Иванович, Цаллагов, Ломбертс, Кришито, Данни, Жулиано, Эрнани, Юсупов, Кокорин, Дзюба
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
02 апреля 14:00, Казань Арена, Текстовая трансляция