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«Рубин» – «Зенит». М'Вила выйдет в стартовом составе, Сонг и Лестьенн остались в запасе

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Тренерский штаб «Рубина» определился с составом на матч 21-го тура РФПЛ против «Зенита».

Стартовый состав: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, М'Вила, Камболов, Цакташ, Ахметов, Жемалетдинов, Жонатас;

Запасные: Нестеренко, Устинов, Кузьмин, Санчес, Сонг, Лестьенн, Рочина, Ткачук, Карадениз, Махатадзе.

Напомним, матч «Рубин» – «Зенит» пройдет 2 апреля в Казани и начнется в 14:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Петербуржцы с 39 очками занимают третье место в турнирной таблице РФПЛ, столько же баллов у ЦСКА, который идет на втором месте. Лидирует «Спартак» с 45 очками в активе. Казанцы с 27 баллами занимают девятое место.

Матч

Рубин - Зенит

Состав

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Набиуллин, Бауэр, Бурлак, Ахметов, Цакташ, Камболов, Мвила, Жонатас, Жемалетдинов

Зенит: Лунев, Иванович, Цаллагов, Ломбертс, Кришито, Данни, Жулиано, Эрнани, Юсупов, Кокорин, Дзюба

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

02 апреля 14:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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