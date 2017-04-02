«Боруссия» может оштрафовать Обамеянга за маску Человека-паука (видео)

Экстравагантное празднование гола в ворота «Шальке 04» может обернуться для нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга крупным денежным штрафом.

На 53-й минуте Обамеянг открыл счет в «рурском дерби», после чего надел на голову маску героя комиксов Человека-паука, производителем которой является компания Nike.

- Если выяснится, что это была реклама, мы с ним поговорим, и Пьеру-Эмерику придется раскошелиться, - заявил исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.

Техническим спонсором дортмундцев сейчас является компания Puma, с подачи которой к игроку могут быть применены дисциплинарные санкции.

Напомним, матч в Гельзенкирхене завершился вничью - 1:1.



