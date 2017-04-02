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«Боруссия» может оштрафовать Обамеянга за маску Человека-паука (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экстравагантное празднование гола в ворота «Шальке 04» может обернуться для нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга крупным денежным штрафом.

На 53-й минуте Обамеянг открыл счет в «рурском дерби», после чего надел на голову маску героя комиксов Человека-паука, производителем которой является компания Nike. 

- Если выяснится, что это была реклама, мы с ним поговорим, и Пьеру-Эмерику придется раскошелиться, - заявил исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.

Техническим спонсором дортмундцев сейчас является компания Puma, с подачи которой к игроку могут быть применены дисциплинарные санкции.

Напомним, матч в Гельзенкирхене завершился вничью - 1:1.

Матч

Шальке 04 - Боруссия - 1:1 (0:0)

Голы

Обамеянг 53 (0:1). Керер 77 (1:1).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Настасич, Хёведес, Коке (Шёпф, 70), Стамбули (Майер, 70), Калигиури, Бенталеб, Горецка, Керер, Шупо-Мотинг, Бургшталлер (Хунтелар, 85)

Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер (Мор, 79), Пищек, Кастро, Пасслак (Герреру, 73), Кагава (Пулишич, 87), Вайгль, Обамеянг, Дембеле

Предупреждения:

Бенталеб, 90 - Обамеянг, 57; Папастатопулос, 90

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

01 апреля 16:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция


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