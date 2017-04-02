Винченцо Монтелла: В этом сезоне «Милан» потерял много очков просто потому что недооценивал соперника

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла высказался о ситуации хавбека «россонери» Жерара Деулофеу, а также поделился ожиданиями от матча 30-го тура Серии А с «Пескарой».

Ранее сообщалось, что игрок, права на которого принадлежат «Эвертону», может вернуться в «Барселону». Каталонский клуб имеет право первоочередного выкупа за 12 млн евро.

«Для Жерара все складывается отлично, однако, его контракт от меня не зависит. В данном вопросе ключевую роль играет не только финансовая сторона, но и позиция клуба, а также мнение самого игрока. Очень рад, что Деулофеу забил гол для сборной Испании. Надеюсь, он сможет выйти на новый уровень. В «Милане» очень довольны его игрой.

Что касается команды, то мы должны помнить об ошибках прошлого. «Милан» потерял очки в матчах с «Удинезе» и «Сампдрией», просто потому что недооценивал своего соперника. Поэтому матч с «Пескарой» будет непростым. Нам нужны три очка, мы хотим попасть в Лигу Европы. Я по-прежнему убежден, что выступление в еврокубках зависит только от нас», – приводит слова итальянского специалиста интернет-портал Goal.

Напомним, матч с «Пескарой» команда Монтеллы проведет сегодня. Начало игры – 16.00 мск.