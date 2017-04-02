Российские гимнастки заняли весь пьедестал в многоборье на этапе Гран-при в Испании
Российские гимнастки заняли весь пьедестал многоборья на этапе Гран-при, который проходит в Марбелье (Испания).
Победу праздновала Александра Солдатова, серебро завоевала Арина Аверина. Тройку замкнула Юлия Бравикова.
Этап Гран-при в Марбелье завершится в понедельник.
Гран-при
Марбелья, Испания
Многоборье
1. Александра Солдатова - 73,800 балла,
2. Арина Аверина - 72.150,
3. Юлия Бравикова (все - Россия) - 71.650
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