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Российские гимнастки заняли весь пьедестал в многоборье на этапе Гран-при в Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские гимнастки заняли весь пьедестал многоборья на этапе Гран-при, который проходит в Марбелье (Испания).

Победу праздновала Александра Солдатова, серебро завоевала Арина Аверина. Тройку замкнула Юлия Бравикова.

Этап Гран-при в Марбелье завершится в понедельник.  

Гран-при

Марбелья, Испания

Многоборье

1. Александра Солдатова - 73,800 балла,

2. Арина Аверина - 72.150, 

3. Юлия Бравикова (все - Россия) - 71.650 

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