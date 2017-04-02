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Томас Менье: Мы доказали некоторым людям, что для «ПСЖ» сезон еще не окончен

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «ПСЖ» Томас Менье высказался о победе над «Монако» в финале Кубка французской лиги (4:1), а также рассказал о состоянии своей команды после вылета из Лиги чемпионов.

Напомним, команда Унаи Эмери, выиграв первый матч у «Барселоны» (4:0) в 1/8 финала, покинула турнира, проиграв на «Камп Ноу» со счетом 1:6.

«Надеюсь, этой победой мы нанесли небольшой удар по игрокам «Монако». К тому же, у них есть еще два матча в Лиге чемпионов. Мы, в свою очередь, должны побеждать. Уверен, судьба чемпионского титула находится в руках нашей команды. 

Мы доказали некоторым людям, что сезон для «ПСЖ» еще не окончен. Игроки придерживаются одного мнения – мы должны забыть о прошлом, и начать все с чистого листа. Только так можно изменить ситуацию», – цитирует бельгийца интернет-портал Goal.

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