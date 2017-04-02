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НХЛ планирует определиться с допуском игроков на Олимпиаду-2018 до 12 апреля

Источник:  SportsnetКомментарии

Решение о возможности поездки игроков НХЛ на Олимпийские игры-2018 может быть принято в ближайшие две недели.

Об этом сообщает Sportsnet.

Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттман заявил о том, что лига едва ли позволит хоккеистам поехать в Пхенчхан.

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Игроки НХЛ принимают участие в олимпийских хоккейных турнирах с 1998 года. За это время золотые медали трижды завоевывали канадцы (Солт-Лейк-Сити-2002, Ванкувер-2010, Сочи-2014), по разу – чехи (Нагано-1998) и шведы (Турин-2006).

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