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Илья Авербух: Погорилой нужно выдохнуть и забыть то, что произошло в Хельсинки

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Тренер Илья Авербух поддержал российскую фигуристку Анну Погорилую после ее неудачного выступления на чемпионате мира-2017.

- Я хочу поддержать Анну - нужно выдохнуть и забыть, что произошло. Мне случившееся понятно - если ты призер чемпионата мира, то уже не хочешь просто подниматься на пьедестал, едешь бороться за первые места. Но допускаешь срыв первого прыжка, и приходит отчаяние, слишком много обрушивается в этот момент, а ведь нужно продолжать кататься дальше. Но у Ани уже была подобная история, и она с ней прекрасно справилась, поэтому, чтобы двигаться дальше, надо выдохнуть и забыть, - рассказал Авербух.

Напомним, бронзовый призер ЧМ-2016 Анна Погорилая заняла в Хельсинки только 13-е место.

Золотая медаль досталась Евгении Медведевой.



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