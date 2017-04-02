Наставник «Дженоа»: Сын Симеоне еще очень молод, он упорно работает на тренировках, и хочет стать лучше
Джованни СимеонеИсточник: Gettyimages.ru
Главный тренер «Дженоа» Андреа Мандорлини высказался об игре нападающего «грифонов» Джованни Симеоне, который в последний раз забивал 29 января в матче 22-го тура Серии A против «Фиорентины» (3:3).
«Да, Симеоне уже очень давно не может забить, но такое случается и с лучшими форвардами мира. Однако, Джованни еще очень молод, он упорно работает на тренировках и хочет стать лучше. Неважно, сколько он забьет в ближайшее время, самое главное – опыт. Ему нужно играть спокойнее», – приводит слова специалиста Football Italia.
В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел во всех турнирах 28 матчей, забил 11 голов и отдал 2 голевые передачи.
Отметим, что Джованни является старшим сыном наставника мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.
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