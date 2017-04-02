Массимо Каррера: Не думаю о возвращении в Италию и сконцентрирован на работе со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о самочувствии нападающего Луиса Адриано и своих планах на будущее.

– Луис Адриано хорошо адаптировался, но он получил травму в первом матче. Надеюсь, что скоро он восстановиться на 100 процентов. Будем ли мы снова изучать итальянский трансферный рынок летом? Если будет что-то определенное. Сейчас мы хотим успешно завершить сезон, а потом посмотрим. Я не думаю о возвращении в Италию и сконцентрирован на работе со «Спартаком». Надеюсь добиться здесь успеха. У меня еще два года по контракту, пока все идет отлично, – сказал итальянец в интервью TuttoMercatoWeb.

Каррера возглавил «Спартак» после отставки Дмитрия Аленичева. После 20 туров красно-белые лидируют в чемпионате России.