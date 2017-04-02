Артем Ребров: Сейчас все радуются каждой осечке «Спартака»

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров рассказал о матче красно-белых с московским «Локомотивом» (1:1).

- Хотя все и кричат сейчас: «Когда «Спартак» будет чемпионом?» — на самом-то деле радуются каждой осечке красно-белых. «Локомотив» — не исключение. Встретились два московских клуба, настрой был запредельным. Плюс у железнодорожников еще свои проблемы: команда балансирует на девятом–десятом месте. Плюс желание помешать нам добиться успеха. В совокупности эти факторы стали для нас непростым испытанием, - цитирует Реброва официальный сайт клуба.

Напомним, «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ после 20 туров. Команда Массимо Карреры опережает «Зенит» и ЦСКА на 6 очков.