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Александр Бубнов: В матче с ЦСКА «Крылышки» не сдюжат

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 21-го тура РФПЛ ЦСКА - «Крылья Советов».

- ЦСКА – фаворит, который играет дома. Турнирное положение гостей вынуждает их изо всех сил цепляться за очки в любом матче, но в этом случае «Крылышки» не сдюжат. Даже несмотря на потери, которые понесли армейцы, выступая за сборные. Прогноз - 2:0 в пользу ЦСКА, - цитирует Бубнова Sportbox. 

Напомним, что матч состоится сегодня в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.  

Матч

ЦСКА - Крылья Советов

Место и дата

02 апреля 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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