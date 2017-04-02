Александр Бубнов: В матче с ЦСКА «Крылышки» не сдюжат

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 21-го тура РФПЛ ЦСКА - «Крылья Советов».

- ЦСКА – фаворит, который играет дома. Турнирное положение гостей вынуждает их изо всех сил цепляться за очки в любом матче, но в этом случае «Крылышки» не сдюжат. Даже несмотря на потери, которые понесли армейцы, выступая за сборные. Прогноз - 2:0 в пользу ЦСКА, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.