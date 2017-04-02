Артем Ребров: В жизни помогает вратарское спокойствие

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о том, как профессиональные навыки помогают ему в повседневной жизни.

- Какие вратарские навыки помогают вам по жизни?

- Главный из них — спокойствие. К примеру, на сборах привыкаешь к одному ритму жизни: тренировки, еда и сон. Ты предоставлен сам себе. Приезжаешь домой — и два дня голова идет кругом. Дети, видно, в меня: кто-то что-то роняет, сбивает, кто-то шумит. Начинаешь чувствовать, что «закипаешь». Но тут спасает хладнокровие голкипера. Кстати, мы с Сергеем Песьяковым часто говорим про детей. И у него двое, и у меня. Вот обсуждаем: сегодня малыши плохо спали, у ребенка зубы режутся... И так далее. Делимся, советуемся друг с другом, - рассказал Ребров в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ после 20 туров. Команда Массимо Карреры опережает «Зенит» и ЦСКА на 6 очков.





