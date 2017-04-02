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Хорхе Сампаоли: В следующем сезоне «Севилья» будет бороться за второе место в чемпионате Испании

Источник:  Football EspanaКомментарии

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли ответил на ряд актуальных вопросов, рассказав о планах его клуба на будущий сезон.

«Готов дать пару советов руководству. Мы уже встречались с президентом клуба на этой неделе и обсудили некоторые вопросы на будущий сезон. Сейчас у нас есть список потенциальных новичков, мы хотим укрепить команду молодежью.

Если в мой первый год работы с «Севильей» мы боремся за место в Лиге чемпионов, то на следующий сезон мы хотим занять второе место в чемпионате. Разумеется, у меня будет время выбрать того или иного игрока, который вскоре может появиться в нашей команде. Для начала нужно подумать о том, смогут ли эти новички адаптироваться под стиль нашей команды.

Сборная Аргентины? Нет, я не общался ни с кем по этому вопросу. Что касается Мончи, то это огромная потеря для клуба, однако, мы должны продолжать работу», – цитирует специалиста Football Espana.

Ранее стало известно, что Рамон Мончи, занимавший пост спортивного директора, перейдет на работу в «Рому».

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