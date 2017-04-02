«Рубин» – «Зенит». Петербуржцы играют в траурных повязках в память о Владимире Казаченке

Алексей Стрепетов: «Оренбург» в матче со «Спартаком» будет биться не за «Зенит», а за свою команду

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Оренбурга».