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«Рубин» – «Зенит». Петербуржцы играют в траурных повязках в память о Владимире Казаченке

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Игроки «Зенита» вышли на матч 21-го тура чемпионата России против «Рубина» в траурных повязках в память о бывшем футболисте петербургского клуба Владимире Казаченке.

Владимир Казаченок скончался 26 марта на 65-м году жизни.

Напомним, матч «Рубин» – «Зенит» проходит в Казани,  «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.

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Матч

Рубин - Зенит - 0:2 (0:2)

Перерыв

Голы

Дзюба 36 (0:1). Данни 40 (0:2).

Состав

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Набиуллин, Бауэр, Бурлак, Ахметов, Цакташ, Камболов, Мвила, Жонатас, Жемалетдинов

Зенит: Лунев, Иванович, Цаллагов, Ломбертс, Кришито, Данни, Жулиано, Эрнани, Юсупов, Кокорин, Дзюба

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

02 апреля 14:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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