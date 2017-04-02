«Рубин» – «Зенит». Петербуржцы играют в траурных повязках в память о Владимире Казаченке
Игроки «Зенита» вышли
на матч 21-го тура чемпионата России против «Рубина» в траурных повязках в
память о бывшем футболисте петербургского клуба Владимире Казаченке.
Владимир Казаченок скончался 26 марта на 65-м году жизни.
Напомним, матч «Рубин» – «Зенит» проходит в Казани, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.
«Он был педагогом, старшим другом...» В Петербурге простились с Казаченком
Матч
Голы
Дзюба 36 (0:1). Данни 40 (0:2).
Состав
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Набиуллин, Бауэр, Бурлак, Ахметов, Цакташ, Камболов, Мвила, Жонатас, Жемалетдинов
Зенит: Лунев, Иванович, Цаллагов, Ломбертс, Кришито, Данни, Жулиано, Эрнани, Юсупов, Кокорин, Дзюба
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
02 апреля 14:00, Казань Арена, Текстовая трансляция
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