Борис Майоров: «Магнитка» разыгрывает большинство особым способом, остальные команды КХЛ действуют по-другому

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о феномене сверхрезультативного большинства у магнитогорского «Металлурга».

– Обратите внимание, как «Магнитка» разыгрывает большинство, – предлагает Борис Майоров. – Ни каких тебе устоявшихся схем. Без конца гоняют шайбу по периметру, сами перемещаются по зоне, меняют позицию. Все это делается для того, чтобы обороняющаяся команда кого-то из них упустила из виду. И это рано или поздно происходит! Почти все остальные команды КХЛ действуют по-другому. Располагаются в зоне и начинают долбить элементарный розыгрыш через бросок защитника от синей линии.

Напомним, что в полуфинале Кубка Гагарина «Металлург» обыграл «Ак Барс» со счетом 4-0.

В финале «Магнитка» встретится со СКА. Первый матч серии пройдет 8 апреля в Магнитогорске.