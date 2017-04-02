Чемпион мира Майрис Бриедис госпитализирован после боя с Хуком (фото)

Латвийский тяжеловес Майрис Бриедис был доставлен в больницу после боя за титул чемпиона мира по версии WBC с немцем Марко Хуком.

По словам представителя немецкого телеканала RTL Маттиаса Белера, у Бриедиса подозрение на перелом десятого ребра с левой стороны. Боец получил травму на последних секундах заключительного, 12-го раунда.

Напомним, поединок проходил в Дортмунде в ночь с субботы на воскресенье.

32-летний Бриедис одержал уверенную победу по очкам (118:109, 116:111, 117:110) и стал первым в истории своей страны чемпионом мира.

Напомним, ранее почетным чемпионом мира в первом тяжелом весе был объявлен британец Тони Белью.





