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Нина Мозер: Честно говоря, просто поражаюсь силе воли Тарасовой

Источник:  ТАССКомментарии

Нина Мозер, наставник российской фигуристки Евгении Тарасовой, рассказала о состоянии своей подопечной, которая перед выступлением в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки получила серьезную травму ноги.

Отметим, что несмотря на повреждение, спортсменка из РФ вышла на лед, выступив на обезболивающих препаратах и выиграла вместе со своим партнером Владимиром Морозовым бронзу.

«Травма заживает достаточно быстро, Женя восстанавливается. Я, честно говоря, просто поражаюсь ее силе воли. Во вторник она пройдет контрольное медицинское обследование, а уже в четверг планирует выйти на лед и начать подготовку к командному чемпионату мира», – цитирует Мозер ТАСС.

Чемпионат мира в Токио состоится с 20 по 23 апреля.

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