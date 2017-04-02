Владимир Гомельский: ЦСКА умеет играть серии лучше, чем любая другая команда в Европе

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о шансах ЦСКА в плей-офф Евролиги.

– Преимущество своего поля обеспечивает до 30 процентов победы. Остальные 70 процентов необходимо вкладывать (и вкалывать) самим. ЦСКА умеет играть серии лучше, чем любая другая команда в Европе. Расцениваю шансы ЦСКА в плей-офф как 80 на 20 против любого соперника, – написал Гомельский.

После 29 матчей армейский клуб занимает второе место в регулярном чемпионате Евролиги. В последнем матче «регулярки» москвичи 7 апреля примут на своем паркете «Олимпиакос».