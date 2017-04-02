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Евгения Медведева: Я не любитель шумных компаний и крупных тусовок

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как она собирается отдохнуть после завершения сезона.

- Обычно в первые дни после соревнований не прокатываю целиком программу. Катаюсь в облегченном режиме. Потом уже возвращаюсь в обычный график. В плане отдыха полежать на кровати, посмотреть в потолок, — отличное развлечение! Мне главное — восстановиться эмоционально и психологически после соревнований. Я не любитель шумных компаний, не любитель крупных тусовок, для меня лучше завернуться в одеяло и смотреть телевизор одной.

Как провожу каникулы? Обычно между сезонами у нас довольно большой перерыв. Примерно две недели. Мы выезжаем на море, восстанавливаемся, отдыхаем. Море я люблю вообще любое. Конечно, и сочинское тоже. Анапа вполне пойдет. Вообще, люблю выезжать в новые места. Последний раз была на летнем отдыхе во Вьетнаме, но больше понравился Таиланд, - рассказала Медведева.

Напомним, на чемпионате мира-2017 в Хельсинки Евгения Медведева уверенно завоевала золотую медаль, установив новый мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ. 

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