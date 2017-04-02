Дивок Ориги: Победа над «Эвертоном» – хороший старт, чтобы заполучить билет в Лигу чемпионов

Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги прокомментировал победу своей команды в мерсисайдском дерби с «Эвертоном» (3:1), которое состоялось в рамках 30-го тура АПЛ.

«Тяжело вернуться на клубный уровень после матчей национальных сборных. У нас был всего один день на полноценную подготовку, потому что некоторые игроки вылетают в Англию из Бразилии или других далеких мест. В любом случае, мы справились с задачей. Это был хороший старт для того, чтобы заполучить билет в Лигу чемпионов.

Счастлив, что мне удалось забить гол, поскольку матч с «Эвертоном» всегда особенный. С того момента, как я переехал в Ливерпуль, сразу же понял, что в этом дерби обязательно нужно побеждать.

Наши игроки предельно мотивированы. У нас есть одна цель – закончить сезон в верхней части таблицы. Мы на верном пути, главное – продолжать в том же духе», – цитирует бельгийца официальный сайт «Ливерпуля».

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