Видео голов матча «Амкар» – «Терек»
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов матча 21-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Тереком».
Текстовая трансляция встречи ЗДЕСЬ.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fc_amkar #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #АмкарТерек 1:0 10' Роланд Гиголаев pic.twitter.com/jD4W0P0fjC— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 2 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcterek #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #АмкарТерек 1:1 31' Магомед Митришев pic.twitter.com/wpUQzYlKXl— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 2 апреля 2017 г.
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