Гараничев выиграл золото в масс-старте на чемпионате России в Тюмени
Тюменский биатлонист Евгений Гараничев выиграл золото в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.
Биатлонист допустил три промаха на четырех огневых рубежах и преодолел дистанцию почти за 38 минут. Второе место занял Петр Пащенко с одним промахом, тройку замкнул Александр Логинов, допустивший четыре неточных выстрела.
Чемпионат России
Тюмень
Масс-старт
Мужчины
1. Евгений Гараничев
2. Петр Пащенко
3. Александр Логинов
4. Алексей Волков
5. Александр Поварницын
6. Сергей Клячин
7. Максим Буртасов
8. Дмитрий Иванов
9. Алексей Корнев
10. Юрий Шопин