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Гараничев выиграл золото в масс-старте на чемпионате России в Тюмени

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тюменский биатлонист Евгений Гараничев выиграл золото в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.

Биатлонист допустил три промаха на четырех огневых рубежах и преодолел дистанцию почти за 38 минут. Второе место занял Петр Пащенко с одним промахом, тройку замкнул Александр Логинов, допустивший четыре неточных выстрела.

Чемпионат России
Тюмень
Масс-старт
Мужчины

1. Евгений Гараничев (Тюменская область) — 38:09.8 (3)
2. Петр Пащенко (ХМАО) +14.7 (1)
3. Александр Логинов (Тюменская область) +34.4 (4)
4. Алексей Волков (ХМАО) +47.1 (1)
5. Александр Поварницын (Удмуртская Республика) +58.3 (3)
6. Сергей Клячин (Пермский край) +1:03.3 (4)
7. Максим Буртасов (Новосибирская область) +1:05.6 (2)
8. Дмитрий Иванов (ХМАО) +1:13.6 (2)
9. Алексей Корнев (ХМАО) +1:20.2 (3)
10. Юрий Шопин (Ульяновская область) +1:26.2 (5)

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