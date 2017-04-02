«Севилья» не смогла обыграть «Спортинг»
«Севилья» дома сыграла вничью со «Спортингом» (0:0) в 29-м туре чемпионата Испании.
Команда Хорхе Сампаоли сравнялась по набранным очкам (58) с идущим третьим «Атлетико» , клуб из Хихона с 22 баллами остался на 18-й строчке.
В следующем туре «Севилья» 5 апреля сыграет на выезде с «Барселоной», а «Спортинг» в тот же день примет «Малагу».
Матч
Состав
Севилья: Гонсалес С., Ленгле, Мариано, Пареха, Корреа (Вьетто, 81), Краневиттер (Йоветич, 60), Витоло, Сарабиа, Н'Зонзи, Насри, Бен Йеддер (Иборра, 60)
Спортинг: Куэльяр, Аморебьета (Родригес Х., 67), Лильо, Канелья, Бабин, Весга, Кастро (Траоре, 72), Кармона, Торрес, Альварес, Бургуи (Лопес, 81)
Предупреждения:
Пареха, 59; Насри, 75; Мариано, 83 - Весга, 35; Лильо, 58; Аморебьета, 61; Торрес, 78
Судья:
Виканди Гарридо Иньяки (Испания)
Место и дата
02 апреля 13:00, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция