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«Севилья» не смогла обыграть «Спортинг»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Севилья» дома сыграла вничью со «Спортингом» (0:0) в 29-м туре чемпионата Испании.

Команда Хорхе Сампаоли сравнялась по набранным очкам (58) с идущим третьим «Атлетико» , клуб из Хихона с 22 баллами остался на 18-й строчке.

В следующем туре «Севилья» 5 апреля сыграет на выезде с «Барселоной», а «Спортинг» в тот же день примет «Малагу».

Матч

Севилья - Спортинг - 0:0

Состав

Севилья: Гонсалес С., Ленгле, Мариано, Пареха, Корреа (Вьетто, 81), Краневиттер (Йоветич, 60), Витоло, Сарабиа, Н'Зонзи, Насри, Бен Йеддер (Иборра, 60)

Спортинг: Куэльяр, Аморебьета (Родригес Х., 67), Лильо, Канелья, Бабин, Весга, Кастро (Траоре, 72), Кармона, Торрес, Альварес, Бургуи (Лопес, 81)

Предупреждения:

Пареха, 59; Насри, 75; Мариано, 83 - Весга, 35; Лильо, 58; Аморебьета, 61; Торрес, 78

Судья:

Виканди Гарридо Иньяки (Испания)

Место и дата

02 апреля 13:00, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция

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