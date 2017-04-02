«Уфа» планирует арендовать полузащитника «Зенита» Евсеева

Руководство «Уфы» заинтересовалось полузащитником «Зенита» Алексеем Евсеевым, сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации источника, клуб рассматривает вариант аренды 23-летнего футболиста, выступающего за дублирующий состав сине-бело-голубых. Возможности игрока хорошо знакомы тренерскому штабу «Уфы», так как футболист работал с главным тренером «Уфы» Сергеем Семаком.

Добавим, что , что Евсеев дебютировал за основной состав «Зенита» в сезоне 2012/13 и сыграл с тех пор 10 матчей за главную команду, не отметившись результативными действиями.