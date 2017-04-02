Моуринью недоволен голевой засухой Рэшфорда в премьер-лиге
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался об игре 19-летнего форварда Маркуса Рэшфорда в матче 30-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (0:0).
«Пока мы не в состоянии соответствовать выбранному стилю игры и Маркус – один из игроков, который ярко это демонстрирует. Последний гол, забитый Рэшфордом в Премьер-лиге, состоялся аж в сентябре прошлого года.
Не думаю, что результат матча с «Вест Бромвичем связан с отсутствием ряда игроков. Думаю, Эррера и Погба сыграли бы не лучше, чем Кэррик и Феллайни, а Смоллинг и Фил Джонс играют на одном уровне с Рохо и Байи», – цитирует португальского специалиста talkSPORT.
В нынешнем сезоне Рэшфорд провел во всех турнирах за «МЮ» 39 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.
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Матч
Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич - 0:0
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Рохо, Мхитарян (Руни, 75), Лингард, Феллайни, Валенсия, Янг, Кэррик, Марсьяль, Рэшфорд
Вест Бромвич: Фостер, Доусон, Эванс, МакАули Г., Ньом, Маклин (Моррисон, 58), Флетчер, Брант, Шадли (Якоб, 68), Ливермор, Робсон-Кану (Рондон, 70)
Предупреждения:
Рохо, 43; Феллайни, 90; Руни, 90 - Ньом, 47; Ливермор, 87; Якоб, 90
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
01 апреля 17:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция