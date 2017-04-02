Илья Жигулев: Важно, что Бушманов помогает молодым футболистам развиваться

Нападающий «Краснодара» Илья Жигулев поделился впечатлениями от работы под началом главного тренера молодежной сборной России Евгения Бушманова.

В марте российская «молодежка» провела сбор в испанской Марбелье. Команда в товарищеском матче одержала победу над сборной Норвегии (2:0), а также разгромила команду Румынии (5:1). Жигулев, впервые получивший вызов в молодежную сборную, отметился голами в этих встречах.

«До этого момента я ни разу не вызывался в сборную, ни в одну из юношеских, ни, тем более, в молодежную. Впечатления от первого сбора с командой самые позитивные. Самое главное - победили в двух матчах и у нас получается играть в тот футбол, который видит тренер, это больше всего радует. С Бушмановым работается легко. Это важно, когда видишь, что тренер может помочь тебе развивается как футболисту», - цитирует Жигулева «Р-Спорт».