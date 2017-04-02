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Виталий Кличко: Опыт Владимира победит молодость и напор Джошуа

Источник:  XsportКомментарии

Мэр Киева Виталий Кличко поделился ожиданиями от поединка своего младшего брата Владимира с британцем Энтони Джошуа. 

- Сейчас успешно завершилась первая стадия подготовки Владимира к бою с Джошуа. Он уже уезжает из Киева в тренировочный лагерь в Австрию, а за неделю до боя отправится в Лондон. В Австрии Владимир будет проходить специальную подготовку. Над физическими кондициями и выносливостью уже поработали, теперь же основной задачей будет работа в спаррингах. Приедет много спарринг-партнеров, у которых такой же стиль ведения боя, как у Джошуа.

Бой будет очень интересным. Джошуа, как и Владимир, является олимпийским чемпионом, он на 13 лет младше Владимира и все свои бои он выиграл нокаутом. Это будет сложное задание для Владимира. Также хотелось бы напомнить, что несколько лет назад Джошуа был спарринг-партнёром Владимира, но прошло время и он провел много боев. Эксперты не могут определить, кто будет доминировать на ринге — у каждого боксера шансы 50/50. Всё зависит от бойцов.

Все билеты на бой, который пройдет на стадионе «Уэмбли», были раскуплены за день, — болельщики ждут один из лучших боев в этом году. Будем ждать боя и держать кулаки за Владимира. Уверен, что он сможет доказать — опыт победит молодой напор Джошуа, - рассказал Кличко-старший.

Бой Владимир Кличко - Энтони Джошуа состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 апреля. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA и IBF в тяжелом весе.

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