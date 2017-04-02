«Амкар» сыграл вничью с «Тереком»
«Амкар» дома разошелся миром с «Тереком» (1:1) в 21-м туре чемпионата России.
У хозяев поля отличился Роланд Гиголаев (9-я минута), у гостей - Магомед Митришев (31-я).
Отметим, что уральский клуб пропустил первый мяч в домашних играх чемпионата за последние 10 месяцев.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Пермяки с 31 очком занимают на данный момент шестое место, грозненцы с 30 баллами - на восьмой строчке.
В следующем туре «Амкар» 8 апреля сыграет на выезде с «Крыльями Советов», а «Терек» в тот же день примет «Арсенал».
Матч
Голы
Гиголаев 9 (1:0). Митришев 31 (1:1).
Состав
Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Зайцев, Комолов (Йовичич, 46), Гол, Гиголаев, Огуде, Костюков (Гасилин, 76), Прокофьев (Бодул, 61)
Терек: Городов, Семёнов, Анхель, Уциев, Мохаммади, Кузяев, Роши (Мирзов, 62), Грозав, Пирис, Митришев (Дьомбер, 81), Балай (Мбенг, 76)
Предупреждения:
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
02 апреля 13:30, Звезда, Текстовая трансляция