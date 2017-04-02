Рахим Стерлинг: С таким тренером, как Венгер, «Арсенал» может начать победный путь в любое время

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от предстоящей игры с лондонским «Арсеналом» в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги.

«Надеюсь, это будет действительно захватывающий матч. Например, как это было в игре с «Ливерпулем». В любом случае, против «Арсенала» не бывает скучно, нас ждет хорошая игра. Мы всегда много забиваем, уверен, в это раз все пойдет по тому же сценарию.

Люблю играть против лондонского клуба, даже когда я был еще моложе, это всегда было чем-то ярким и запоминающимся. Мне нравится их стиль игры.

В последнее время команде Арсена Венгера пришлось очень тяжело, но с таким подбором игроков, а также опытным тренером, они могут начать победный путь в любое время. Мы, в свою очередь, не должны на этом акцентировать свое внимание, нужно выиграть матч. Да, будет непросто из-за игроков, которые есть у «Арсенала», но «Манчестер Сити» должен быть уверен в своих силах», – цитирует англичанина официальный сайт «горожан».

Напомним, матч состоится сегодня в Лондоне и стартует в 18.00 мск.