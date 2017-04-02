Эден Азар: «Реал»? В Англии у меня остались некоторые дела, которые я должен завершить в этом году

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал интерес со стороны мадридского «Реала».

Ранее сообщалось, что испанский клуб готов приобрести игрока сборной Бельгии грядущим летом, а сам футболист горит желанием переехать в Испанию, чтобы поработать вместе с наставником «сливочных» Зинедином Зиданом.

«Мое будущее? Мне нечего сказать. Я стараюсь, как можно чаще выходить на поле. Вот и все. Чувствую себя комфортно в Англии. У меня остались некоторые дела, которые я должен завершить в этом году. А еще, у меня контракт с «Челси» до 2020 года. Так что, на данный момент я остаюсь в Лондоне», – приводит слова Азара Goal.

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек «синих» провел во всех турнирах 31 матч, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 70 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2020 года.