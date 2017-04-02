Александр Кравцов: Шипулин будет готовиться к ОИ-2018 индивидуально

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов рассказал, что биатлонист Антон Шипулин будет готовиться к Олимпийским играм в 2018 по индивидуальной программе.

- Группа будет готовиться по отдельному плану с тем же тренерским штабом и условиями, которые будут устраивать и одну, и другую стороны, - сообщил Кравцов ТАСС.

Напомним, что к Олимпиаде а Сочи Шипулин также готовился отдельно от сборной. Биатлонист является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете.