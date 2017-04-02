Шикарный пас Кокорина. Видео голов матча «Рубин» – «Зенит»
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов матча 21-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (0:2).
Текстовая трансляция встречи ЗДЕСЬ.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #РубинЗенит 0:1 36' Артём Дзюба pic.twitter.com/NhAG0CoP2W— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 2 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #РубинЗенит 0:2 40' Мигель Данни pic.twitter.com/XQEYEYraZP— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 2 апреля 2017 г.
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