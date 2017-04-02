«Амкар» пропустил первый гол в домашних матчах сезона
Пермский «Амкар» в матче с «Тереком» пропустил первый гол в домашних играх за последние 10 месяцев.
Последний раз ворота «Амкара» на стадионе «Звезда» в Перми поражал нападающий «Урала» Спартак Гогниев в матче 27-го тура чемпионата России сезона-2015/16, который состоялся 8 мая 2016 года, сообщает RT на русском.
В сегодняшнем матче «Амкар» - «Терек» ворота Дмитрия Хомича поразил Магомед Митришев.
Матч
Голы
Гиголаев 9 (1:0). Митришев 31 (1:1).
Состав
Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Зайцев, Комолов (Йовичич, 46), Гол, Гиголаев, Огуде, Костюков, Прокофьев (Бодул, 61)
Терек: Городов, Семёнов, Анхель, Уциев, Мохаммади, Кузяев, Роши (Мирзов, 62), Грозав, Пирис, Митришев, Балай
Предупреждения:
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
02 апреля 13:30, Звезда, Текстовая трансляция
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