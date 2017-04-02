Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар1 : 1Терек
Футбол  ЦСКА- : -Крылья Советов
Теннис  Федерер- : -Надаль
Футбол  Рубин0 : 2Зенит
Футбол  Арсенал- : -Манчестер Сити
Футбол  Наполи- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Амкар» пропустил первый гол в домашних матчах сезона

Источник:  RT на русскомКомментарии

Пермский «Амкар» в матче с «Тереком» пропустил первый гол в домашних играх за последние 10 месяцев.

Последний раз ворота «Амкара» на стадионе «Звезда» в Перми поражал нападающий «Урала» Спартак Гогниев в матче 27-го тура чемпионата России сезона-2015/16, который состоялся 8 мая 2016 года, сообщает RT на русском.

В сегодняшнем матче «Амкар» - «Терек» ворота Дмитрия Хомича поразил Магомед Митришев.

Матч

Амкар - Терек - 1:1 (1:1)

2-й тайм

Голы

Гиголаев 9 (1:0). Митришев 31 (1:1).

Состав

Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Зайцев, Комолов (Йовичич, 46), Гол, Гиголаев, Огуде, Костюков, Прокофьев (Бодул, 61)

Терек: Городов, Семёнов, Анхель, Уциев, Мохаммади, Кузяев, Роши (Мирзов, 62), Грозав, Пирис, Митришев, Балай

Предупреждения:

нет - Роши, 18; Уциев, 69

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

02 апреля 13:30, Звезда, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Уфа» планирует арендовать полузащитника «Зенита» ЕвсееваРуководство «Уфы» заинтересовалось полузащитником «Зенита» Алексеем Евсеевым, сообщает Федеральное агентство новостей.Букмекеры считают, что ЦСКА легко разберется с «Крыльями Советов»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 21-го тура РФПЛ, в которой ЦСКА примет «Крылья Советов».Видео голов матча «Амкар» – «Терек»«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов матча 21-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Тереком».«Рубин» – «Зенит». Петербуржцы играют в траурных повязках в память о Владимире КазаченкеИгроки «Зенита» вышли на матч 21-го тура чемпионата России против «Рубина» в траурных повязках в память о бывшем футболисте петербургского клуба Владимире Казаченке.«Рубин» – «Зенит». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 21-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Зенитом».Футболисты «Оренбурга» получат по 450 тысяч рублей за победу над «Спартаком»Футболисты «Оренбурга» получат премиальные в размере 450 тысяч рублей в случае победы над «Спартаком», сообщает Федеральное агентство новостей.«Амкар» – «Терек». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 21-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Тереком».Артем Ребров: В жизни помогает вратарское спокойствиеГолкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о том, как профессиональные навыки помогают ему в повседневной жизни.Александр Бубнов: В матче с ЦСКА «Крылышки» не сдюжатФутбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 21-го тура РФПЛ ЦСКА - «Крылья Советов».Артем Ребров: Сейчас все радуются каждой осечке «Спартака»Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров рассказал о матче красно-белых с московским «Локомотивом» (1:1).Массимо Каррера: Не думаю о возвращении в Италию и сконцентрирован на работе со «Спартаком»Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о самочувствии нападающего Луиса Адриано и своих планах на будущее.«Рубин» – «Зенит». Лунев, Иванович, Эрнани и Цаллагов выйдут в стартовом составеТренерский штаб «Зенита» определился с составом на матч 21-го тура РФПЛ против «Рубина».«Рубин» – «Зенит». М'Вила выйдет в стартовом составе, Сонг и Лестьенн остались в запасеТренерский штаб «Рубина» определился с составом на матч 21-го тура РФПЛ против «Зенита».Александр Бубнов: «Зенит» объективно сильнее «Рубин» и по составу, и по игреФутбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 21-го тура РФПЛ «Рубин» - «Зенит».Александр Шмурнов: Печально, что алчность мешает нынешнему поколению становиться частью историиКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оставил запись на своей странице в Twitter, посвященную нынешнему поколению игроков.Виктор Васин: Если честно, уже давно чувствую себя «конем»Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, что трудности его только закаляют.Александр Бубнов: Есть вероятность, что в случае очередной неудачи «Терека» Рахимов не сохранит постФутбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 21-го тура РФПЛ «Амкар» - «Терек».РФПЛ. 21-й тур. «Рубин» - «Зенит», ЦСКА - «Крылья Советов» и другие матчиВсе матчи 21-го тура чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».ЦСКА – «Крылья Советов». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 21-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Крыльями Советов».Букмекеры отдают «Амкару» небольшое преимущество перед «Тереком»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 21-го тура РФПЛ, в которой «Амкар» примет «Терек».
Бокс
Виталий Кличко: Опыт Владимира победит молодость и напор Джошуа
Футбол
Карло Анчелотти: Мы доверяем Улирайху, он способен заменить Нойера, когда это необходимо
Футбол
Букмекеры считают, что ЦСКА легко разберется с «Крыльями Советов»
Биатлон
Гараничев выиграл золото в масс-старте на чемпионате России в Тюмени
все новости
Терек
Тереккалендарьстатистика
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости