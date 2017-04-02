Майрис Бриедис: Я хотел нокаутировать Хука, но ему удалось выстоять

Новый чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC Майрис Бриедис прокомментировал свою победу над Марко Хуком.

- Мы планировали завершить поединок досрочно, но Хук выстоял, он оказался крепким парнем, - заявил Бриедис.

- Вероятно, давление на меня оказалось слишком сильным. И он был просто очень хорош. Ничего не поделаешь, таков спорт, - в свою очередь сказал Хук.

Напомним, поединок проходил в Дортмунде в ночь с субботы на воскресенье.

32-летний Бриедис одержал уверенную победу по очкам (118:109, 116:111, 117:110) и стал первым в истории своей страны чемпионом мира.

Ранее почетным чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBC был объявлен британец Тони Белью.



