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Майрис Бриедис: Я хотел нокаутировать Хука, но ему удалось выстоять

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Новый чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC Майрис Бриедис прокомментировал свою победу над Марко Хуком.

- Мы планировали завершить поединок досрочно, но Хук выстоял, он оказался крепким парнем, - заявил Бриедис.

- Вероятно, давление на меня оказалось слишком сильным. И он был просто очень хорош. Ничего не поделаешь, таков спорт, - в свою очередь сказал Хук.

Напомним, поединок проходил в Дортмунде в ночь с субботы на воскресенье.

32-летний Бриедис одержал уверенную победу по очкам (118:109, 116:111, 117:110) и стал первым в истории своей страны чемпионом мира.

Ранее почетным чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBC был объявлен британец Тони Белью.  

Чемпион мира Майрис Бриедис госпитализирован после боя с Хуком


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