«Молодежка» «Краснодара» обыграла «Ростов»
Футболисты «Краснодара» одержали победу над «Ростовом» в матче 21-го тура первенства молодежных команд.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу краснодарского клуба. В составе победителей голы забили Андрей Текучев и Никита Сергеев. У «Ростова» отличился Дмитрий Соловьев.
После 21 тура «Краснодар» занимает седьмое место, «Ростов» расположился на десятой строчке. Матч основных составов состоится в понедельник в 20:00 мск.
Матч
Ростов (мол) - Краснодар (мол) - 1:2 (0:1)
Голы
Текучёв 26 (0:1). Соловьёв 68 (1:1). Сергеев Н. 87 (1:2).
Состав
Ростов (мол): Комиссаров, Сорокин (Сухомлинов, 77), Христис, Кондрюков, Вебер (Нескоромный, 89), Ковалёв, Забродин (Сиденко, 61), Соболь, Захаров (Дулаев, 61), Тананеев (Киряков, 80), Соловьёв
Краснодар (мол): Сафонов, Голубев, Назаров, Мартынов, Бородин, Ивашин, Уткин, Сергеев А. (Сергеев Н., 66), Текучёв (Черников, 63), Сулейманов (Куражов, 81), Игнатьев (Манько, 89)
Предупреждения:
Забродин, 47; Сиденко, 84 - Игнатьев, 67; Ивашин, 83
Место и дата
02 апреля 13:00, СДЮСШОР-9, Онлайн-трансляция