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Килиан Мбаппе: «ПСЖ» подпортил свой имидж, проиграв «Барселоне» в Лиге чемпионов

Источник:  Goal.comКомментарии

Форвард «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал нынешнее положение «ПСЖ», а также порассуждал на тему победы своей команды в Лиге чемпионов.

«ПСЖ» – один из самых величайших клубов Европы. Думаю, они входят в число сильнейших команд мира. Да, их имидж был немного подпорчен после провала с «Барселоной», но игроки остались, они все еще здесь. Те же, что и выиграли чемпионат страны. Очевидно, сейчас в «ПСЖ» переломный момент. Мы, в свою очередь, будем внимательно следить за этим, и постараемся сохранить боевой настрой. 

Может ли «Монако» выиграть Лигу чемпионов? Мы вышли в четвертьфинал, выбив «Манчестер Сити». Конечно, такой вариант возможен. Если все будут верить в этом и стремиться к этой цели», – приводит слова нападающего интернет-портал Goal.

На данный момент «ПСЖ» занимает второе место в таблице Лини 1, уступая лидирующему «Монако» 3 очка.

В 1/4 финала Лиги чемпионов команде Мбаппе предстоит провести два матча с дортмундской «Боруссией». 

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