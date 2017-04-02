Руководство «Вест Хэма» выступило с заявлением в поддержку Билича

На официальном сайте «Вест Хэма» сегодня было опубликовано заявление Совета директоров клуба, касающееся главного тренера команды Славена Билича.

Накануне «молотобойцы» в 30-м туре АПЛ в гостях уступили «Халл Сити» (1:2), и теперь команда Билича, в свое время возглавлявшего московский «Локомотив», располагается в шести очках от зоны вылета.

«Чтобы положить конец всем спекуляциям сейчас и впредь, Совет директоров считает необходимым обьявить, что мы на сто процентов верим в способность Славена Билича возглавлять «Вест Хэм Юнайтед». Несмотря на домыслы СМИ, его позиции главного тренера ничего не угрожает. Совет знает, что Славен, его штаб пользуются полной поддержкой игроков и подавляющего количества болельщиков клуба. Призываем всех поклонников команды объединиться вокруг главного тренера, его помощников и команды, которой предстоят важные игры», - говорится в заявлении.