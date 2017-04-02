Светлана Слепцова: Завершившимся сезоном, в принципе, я довольна. С хорошим настроением иду в отпуск

Российская биатлонистка Светлана Слепцова считает прошедший сезон удовлетворительным для себя.

- На нас никто не рассчитывал. Потому что мы все-таки второй состав, а не первый. Поэтому рады бронзе. Для меня же чемпионат России нынче не сложился. И хорошо, что на такой позитивной ноте завершила национальное первенство, и с хорошим настроением пойду в отпуск.



Завершившимся сезоном, в принципе, довольна. Завоевала четыре медали чемпионата Европы. Правда, на чемпионате мира и Кубке мира у меня гонки не сложились. Сейчас меня ждет операция и небольшой отдых. А потом начнем готовиться к олимпийскому сезону, - заявила Слепцова.

Напомним, на чемпионате России в Тюмени команда Слепцовой сегодня заняла третье место.

В общем зачете Кубка мира-2016/17 Светлана заняла лишь 72-е место, набрав 42 очка в десяти личных гонках.

