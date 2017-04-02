«Рубин» – «Зенит». Юсупов получил красную карточку

Полузащитника «Зенита» Артура Юсупова удалили с поля в матче 21-го тура РФПЛ против «Рубина».

На 49-й минуте матча полузащитник петербуржцев сфолил на игроке казанцев Рифате Жемалетдинове и получил желтую карточку. На 84-й минуте Юсупов получил второе предупреждение за опасную игру против Цакташа.

Напомним, матч «Рубин» – «Зенит» проходит в Казани, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию. К 84-й минуте счет 2:0 в пользу петербуржцев.