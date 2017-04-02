«Рубин» – «Зенит». Юсупов получил красную карточку
Полузащитника «Зенита»
Артура Юсупова удалили с поля в матче 21-го тура РФПЛ против «Рубина».
На 49-й минуте матча полузащитник петербуржцев сфолил на игроке казанцев Рифате Жемалетдинове и получил желтую карточку. На 84-й минуте Юсупов получил второе предупреждение за опасную игру против Цакташа.
Напомним, матч «Рубин» – «Зенит» проходит в Казани, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию. К 84-й минуте счет 2:0 в пользу петербуржцев.
Матч
Голы
Дзюба 36 (0:1). Данни 40 (0:2).
Состав
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Набиуллин, Бауэр, Бурлак, Ахметов (Рочина, 57), Цакташ, Камболов, Мвила (Лестьенн, 67), Жонатас, Жемалетдинов (Ткачук, 77)
Зенит: Лунев, Иванович, Цаллагов, Ломбертс, Кришито, Данни, Жулиано (Маурисио, 88), Эрнани, Юсупов, Кокорин (Шатов, 81), Дзюба
Предупреждения:
Камболов, 76 - Юсупов, 49; Ломбертс, 62; Жулиано, 65; Шатов, 88; Кришито, 90
Удаления:
нет - Юсупов, 84
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
02 апреля 14:00, Казань Арена, Текстовая трансляция