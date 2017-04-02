Сергей Паршивлюк: Конечно, обсуждаем «Спартак». А кто его сейчас не обсуждает?

Защитник «Анжи» Сергей Паршивлюк рассказал, что даже в Махачкале следит за игрой «Спартака».

- В команде «Спартак», конечно, обсуждаем. А кто его сейчас не обсуждает? Какие впечатления? Они идут на первом месте, и этим все сказано, – цитирует Паршивлюка ТАСС.

Напомним, что защитник является воспитанником красно-белых и выступал за клуб с 2007 по 2016 годы. За махачкалинский клуб Паршивлюк провел 11 матчей.