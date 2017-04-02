ЦСКА – «Крылья Советов». Ионов и Витиньо сыграют с первых минут
Стал известен стартовый состав ЦСКА на домашний матч 21-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Тошич, Фернандес, Головин, Натхо, Витиньо, Ионов.
Запасные: Помазун, Игнашевич, Набабкин, Щенников, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.
Наш стартовый состав на #ЦСКАКрылья! pic.twitter.com/cw9ZDlozV1— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 2 апреля 2017 г.
Крылья Советов: 17 Лория, 31 Зотов, 5 Гаджибеков, 6 Надсон, 40 Божин, 3 Ятченко, 11 Глеб, 21 Зинков, 20 Мияйлович, 16 Громов, 8 Корниленко— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 2 апреля 2017 г.
Запасные: 13 Конюхов, 88 Шильников, 2 Башкиров, 7 Чочиев, 9 Садик, 10 Паскуато, 19 Бато, 22 Цвейба, 27 Зуев, 29 Бруно, 98 Визнович.— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 2 апреля 2017 г.
Матч начнется в 16:30 по московскому времени.
Матч
ЦСКА - Крылья Советов - 0:01-й тайм
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Березуцкий В., Фернандес, Васин, Ионов, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо, Витиньо
Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон, Божин, Гаджибеков, Ятченко, Зинков, Громов, Глеб, Мияилович, Корниленко
Место и дата
02 апреля 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция