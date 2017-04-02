«Зенит» в меньшинстве обыграл «Рубин» и сократил отставание от «Спартака» до трех очков
«Зенит» в матче 21-го
тура РФПЛ обыграл «Рубин» со счетом 2:0.
За петербургский клуб отличились Артем Дзюба и Мигель Данни. На 84-й минуте за вторую желтую был удален полузащитник петербуржцев Артур Юсупов.
Напомним, в следующем туре команда Мирчи Луческу 8 апреля
примет «Анжи», казанцы 10 апреля сыграют на выезде с «Томью».
«Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, лидирует «Спартак» с 45 баллами в активе и матчем в запасе. «Рубин» с 27 очками идет на десятом месте.
Шикарный пас Кокорина. Видео голов матча «Рубин» – «Зенит»
Матч
Голы
Дзюба 36 (0:1). Данни 40 (0:2).
Состав
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Набиуллин, Бауэр, Бурлак, Ахметов (Рочина, 57), Цакташ, Камболов, Мвила (Лестьенн, 67), Жонатас, Жемалетдинов (Ткачук, 77)
Зенит: Лунев, Иванович, Цаллагов, Ломбертс, Кришито, Данни, Жулиано (Маурисио, 88), Эрнани, Юсупов, Кокорин (Шатов, 81), Дзюба
Предупреждения:
Камболов, 76 - Юсупов, 49; Ломбертс, 62; Жулиано, 65; Шатов, 88; Кришито, 90
Удаления:
нет - Юсупов, 84
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
02 апреля 14:00, Казань Арена, Текстовая трансляция