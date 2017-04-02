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Букмекеры ожидают голевой феерии от матча «Арсенал» – «Манчестер Сити»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 30-го тура чемпионата Англии, в которой «Арсенал» примет «Манчестер Сити».

Эксперты считают, что игра получится результативной.

Коэффициент на то, что команды на двоих забьют более трех мячей, составляет 1,67. Противоположный исход идет за 2,12.

Матч начнется сегодня в 18:00 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

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