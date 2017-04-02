«Спартак» обыграл «Оренбург» в первенстве молодежных команд
«Спартак» одержал победу над «Оренбургом» в первенстве молодежных команд.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. В составе победителей отличились Фэшн Сакала, Александр Ломовицкий и Идриса Самбу. За «Оренбург» забили Антон Антоненко и Данила Козлов.
После 21 тура «Спартак» занимает второе место в молодежном первенстве, «Оренбург» находится на 13-й строчке. Основные команды сыграют завтра в 19:30 мск.
Матч
Спартак (мол) - Оренбург (мол) - 3:2 (3:1)
Голы
Сакала 13 (1:0). Ломовицкий 33 (2:0). Антоненко 36 (2:1). Самбу 42 (3:1). Козлов 60 (3:2).
Состав
Спартак (мол): Максименко, Красильниченко, Мамин, Рассказов, Щербаков, Бабаев, Цыганков, Ломовицкий, Самбу, Сакала, Руденко
Место и дата
02 апреля 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
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