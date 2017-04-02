«Спартак» обыграл «Оренбург» в первенстве молодежных команд

«Спартак» одержал победу над «Оренбургом» в первенстве молодежных команд.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. В составе победителей отличились Фэшн Сакала, Александр Ломовицкий и Идриса Самбу. За «Оренбург» забили Антон Антоненко и Данила Козлов.

После 21 тура «Спартак» занимает второе место в молодежном первенстве, «Оренбург» находится на 13-й строчке. Основные команды сыграют завтра в 19:30 мск.