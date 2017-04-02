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Маруан Феллайни: У «Манчестер Юнайтед» есть еще 10 матчей, мы должны быть готовы

Источник:  ESPN FCКомментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни дал комментарий после матча с «Вест Бромвичем» в рамках 30-го тура АПЛ (0:0).

«Много очков потеряно, но это футбол. Мы должны продолжать борьбу. Конечно, не так то просто играть на «Олд Траффорд». Очевидно, «Вест Бромвич» пытался вести матч на контратаках. Думаю, нам надо найти решение, чтобы выйти из этой ситуации. У нас есть еще 10 встреч, так что нужно идти вперед. «Юнайтед» должен быть готов к большим матчам», – приводит слова бельгийца ESPN FC.

В следующем туре команда Жозе Моуринью сыграет 4 апреля на домашней арене против «Эвертона».

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Матч

Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич - 0:0

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Рохо, Мхитарян (Руни, 75), Лингард, Феллайни, Валенсия, Янг, Кэррик, Марсьяль, Рэшфорд

Вест Бромвич: Фостер, Доусон, Эванс, МакАули Г., Ньом, Маклин (Моррисон, 58), Флетчер, Брант, Шадли (Якоб, 68), Ливермор, Робсон-Кану (Рондон, 70)

Предупреждения:

Рохо, 43; Феллайни, 90; Руни, 90 - Ньом, 47; Ливермор, 87; Якоб, 90

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

01 апреля 17:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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